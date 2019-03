Il punto sulla Bundesliga: il BVB chiama, il Bayern risponde. Lipsia ok

È ancora botta e risposta tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Le due squadre continuano a darsi battaglia e restano appaiate in testa alla classifica dopo che il BVB ha trionfato nel finale in casa dell'Hertha Berlino vincendo per 3-2 mentre la squadra di Kovac dopo l'eliminazione subita in Champions League ha travolto con sei reti il Mainz portandosi ancora più avanti nella differenza reti. Ha consolidato il suo terzo posto invece il Lipsia che ha trionfato di misura in casa di uno Schalke 04 ancora ko nonostante il cambio di allenatore e ha recuperato due punti al Borussia M'Gladbach fermato in casa sull'1-1 dal Friburgo.

Brutta sconfitta invece rimediata dal Bayer Leverkusen, travolto in casa da un ottimo Werder Brema che tiene il passo di Wolfsburg, il quale ha rifilato cinque reti al Dusseldorf tornando alla vittoria dopo il ko dell'Allianz Arena e del Francoforte che dopo le fatiche di Europa League, ha battuto di misura il Norimberga. Bene anche l'Augsburg che ha battuto in rimonta l'Hannover conquistando tre punti importanti in chiave salvezza, in virtù del pareggio dello Stoccarda contro l'Hoffenheim.

CLASSIFICA: Bayern 60, BVB 60, Lipsia 49, M'Gladbach 47, Francoforte 46, Leverkusen 42, Wolfsburg 42, Werder Brema 39, Hoffenheim 38, Hertha 35, Friburgo 31, Dusseldorf 31, Mainz 30, Augsburg 25, Schalke 23, Stoccarda 20, Hannover 14, Norimberga 13.