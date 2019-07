Il Sassuolo chiude il ritiro battendo l'Empoli 1-0: decide Berardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultima amichevole a Vipiteno per il Sassuolo che domani mattina terminerà il ritiro, tornando in Emilia. I neroverdi hanno affrontato l'Empoli dell'ex Bucchi, formazione di B che punta all'immediata risalita in Serie A. De Zerbi ha scelto il 4-3-3 con Consigli tra i pali; Toljan, Marlon, Ferrari e Rogerio in difesa; Duncan, Magnanelli e Locatelli in mezzo al campo; Berardi, Caputo e Pierini in attacco. Empoli con il classico 4-3-1-2 con Laribi, altro ex della sfida, alle spalle di Mancuso e La Gumina. Sassuolo pericoloso in tre occasioni con Berardi ma è Stulac, al 12', ad andare vicino al gol: ci vuole un miracolo di Consigli per mantenere il risultato sullo 0-0. L'altro portiere, Brignoli, invece 'regala' il vantaggio ai neroverdi: l'ex Benevento liscia il pallone su un retropassaggio, Berardi a sua volta colpisce male con il destro ma tanto basta per spiazzare Brignoli e trovare il gol dell'1-0. Nel finale di tempo altra occasione per l'Empoli con Mancuso ma Consigli fa ancora una volta buona guardia. Nella ripresa girandola di cambi e ritmi decisamente più bassi.

IL TABELLINO

MARCATORI: 26' pt Berardi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (25' st Pegolo); Toljan, Marlon (1' st Gravillon), Ferrari (25' st Peluso), Rogerio (43' st Sala); Duncan (15' st Traore), Magnanelli (1' st Obiang), Locatelli (25' st Mazzitelli); Berardi (31' st Kolaj), Caputo (25' st Matri), Pierini (1' st Brignola). A disposizione: Turati, Ghion. Allenatore: De Zerbi.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli (19' st Perucchini); Nikolaou (25' st Romagnoli), Maietta (25' st Pirrello), Veseli (25' Imperiale), Antonelli (25' st Piu); Stulac (25' st Ricci), Bandinelli (25' st Donati), Dezi; (25' st Zelenkovs) Laribi (25' st Jakupovic); La Gumina (25' st Piscopo), Mancuso (25' st Moreo). A disposizione: Meli, Mraz, Damiani. Allenatore: Bucchi

NOTE: AMMONITI: