Il Sassuolo gioca, il Napoli spreca. Al Mapei è 0-0 all'intervallo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Mapei Stadium termina 0-0 il primo tempo della sfida fra Sassuolo e Napoli. Gara frizzante nonostante il parziale, con entrambe le squadre brave a creare trame di gioco e soprattutto occasioni da gol. Ai punti meglio il Sassuolo, anche se dopo 45 minuti è il Napoli a sprecare le due palle gol più clamorose.

Inizia bene il Napoli, che pare voler diventare subito padrone del campo col palleggio e le accelerazioni continue di Insigne, Mertens e Ounas. E infatti le prime iniziative offensive sono proprio degli uomini di Ancelotti: prima Insigne calcia di poco sopra la traversa (anche se l'arbitro aveva segnalato l'offside), poi si rende protagonista di un ottimo taglio verticale su assist di Allan. Al 9' buon pallone per Mertens, ma Demiral è bravissimo a chiudere in spaccata all'altezza del dischetto del rigore.

Il Sassuolo tiene botta, prende le misure e inizia a farsi vedere dalle parti di Ospina. Berardi sembra ispirato e fa girare la squadra, anche se il più pericoloso è Boga fra il 22' e il 24'. Prima si accentra e calcia al giro sul secondo palo (fuori), poi sfida a sinistra Malcuit e Chiriches, entra in area ma viene chiuso in angolo dalla difesa azzurra.

Il Napoli, dopo un quarto d'ora di pressione offensiva neroverde, riprende campo e crea due nitidissime occasioni da gol: la prima con Insigne, servito profondo da Ounas, che però calcia addosso a Pegolo. La seconda con Verdi che riceve dopo un rimpallo ma calcia alto da buonissima posizione nel cuore dell'area di rigore neroverde.

Al 38' ancora Sassuolo pericoloso: Duncan scappa via in contropiede sulla destra, arriva al limite e serve a sinistra l'accorrente Rogerio, ma il suo diagonale esce di poco alla sinistra di Ospina. Gli ultimi 5 minuti vedono comunque gli uomini di De Zerbi in pressione, ma al termine delle prima frazione il risultato non si muove dallo 0-0.