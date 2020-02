Il Siviglia torna su Vecino: è un'idea di Monchi per il dopo-Banega

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Siviglia pensa già al dopo-Banega. Come riporta La Razón, il club andaluso starebbe già valutando infatti diversi profili per rinforzare il proprio centrocampo in vista dell'addio dell'ex Inter, che da luglio vestirà la maglia dell'Al Shabab.



Idea Vecino - Se la prima opzione di Monchi sembra il solito Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid attualmente in prestito all'Arsenal, tra le idee del ds c'è anche quel Matias Vecino già cercato nella finestra di mercato appena conclusa. L'uruguaiano - si vocifera - sarebbe in rotta con mister Conte e in estate potrebbe così salutare l'Inter.