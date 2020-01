© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ever Banega dalla prossima stagione sarà un giocatore dell'Al Shabab. A renderlo ufficiale è il club dell'Arabia Saudita con un comunicato. L'ex Inter, che prima di Natale aveva attirato l'interesse della Fiorentina, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Siviglia e in estate farà le valigie, saluterà la Spagna e l'Europa e per tre stagioni giocherà con la maglia dell'Al Shabab.