Il Sole 24 Ore - Kidman, il fondo da una sterlina dietro la truffa milionaria ad Antonio Conte

Il Sole 24 Ore fa il punto sulla truffa in cui è incorso, fra gli altri, Antonio Conte. Nei mesi scorsi il tecnico dell'Inter aveva affidato circa 30 milioni ad un misterioso fondo d'investimento, la "Kidman Asset Management". Una società definita "una meteora piccolissima che ha attratto pianeti molto grandi". Nello specifico, la società finanziaria con sede a Londra è stata costituita appena un anno fa. Ma oltre a non avere storia, la Kidman non aveva neanche uno straccio di bilancio e nemmeno capitali, visto che la società è composta da una sola azione, intestata a Massimo Bochicchio, del valore di 1 sterlina. Il broker di origine italiana, per rinforzare la sua credibilità, ha utilizzato anche il nome di HSBC, la più grande banca inglese, per stampare documenti (in realtà il colosso bancario non era dietro l'operazione).

A fronte della spesa iniziale, gli 8 investitori avrebbero dovuto ricevere entro il 30 giugno 33,1 milioni di euro, di cui 30 proprio per Conte. I soldi non sono mai arrivati, da qui la decisione del Tribunale di congelare a Bochicchio beni per 61 milioni di dollari. Una ulteriore stranezza della società riguarda la mancanca dell'autorizzazione dalla FCA, l'organo di vigilanza finanziaria del Regno Unito. "L'autorizzazione della FCA equivale alla direttiva Mifid, e senza è praticamente impossibile operare. Cosa può essere successo? Raccogliere soldi da amici e conoscenti è comunque legale in UK, ma si basa solo sulla fiducia", spiega al quotidiano Alessandro Belluzzo, esperto societario e fiscale della Belluzzo International di Londra.