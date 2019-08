© foto di Insidefoto/Image Sport

Una ottima Lazio chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della gara di Marassi: a bucare la Sampdoria ci ha pensato il solito Ciro Immobile, al centesimo gol in Serie A. Prima frazione di gara a senso unico, o quasi: la squadra di Simone Inzaghi, prima della rete siglata a pochi minuti dall'intervallo, aveva già sfiorato in più occasioni il vantaggio, con lo stesso Immobile, con Milinkovic-Savic a inizio partita e poi ancora Luis Alberto. Bravo Audero, imprecisi gli avanti laziali, fino al pallonetto dolce del numero 17. La Sampdoria vince per quanto riguarda il possesso palla (52%), spesso fine a se stesso, ma non convince a livello di pericolosità: tra gli attaccanti si salva Gabbiadini, mentre Quagliarella si segnala soltanto per una girata delle sue che però finisce molle tra i guantoni di Strakosha. Servirà di più per una Lazio che in questi primi 45' ha fatto tanto e anche bene, trovando il gol con il suo goleador principe: all'intervallo è 1-0 per i biancocelesti sui blucerchiati.