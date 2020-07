Il Toro ha deciso, Belotti resta oltre ogni offerta

Quindici reti in campionato ed un rendimento che, nonostante i risultati altalenanti, conferma la validità assoluta delle qualità del Gallo Belotti. Una sentenza che ha spinto perfino il Presidente del Torino Urbano Cairo a confermare a bocce ferme la permanenza del capitano dei granata nella prossima stagione. Una scelta che la proprietà aveva già perseguito quando le offerte sarebbero state anche più alte rispetto a quelle del prossimo settembre, e che di conseguenza prosegue nella sua coerenza anche per la costruzione del progetto futuro, del quale Belotti farà parte. Il tassello, non da poco, ancora mancante è legato alla consacrazione del legame tra il centravanti e la sua squadra con un rinnovo di contratto che metterebbe al definitivo riparo da ogni genere di sorpresa e relativa tentazione. La volontà di base, ad ogni modo, è stata espressa. Il Torino vuole ancora Belotti come suo trascinatore e leader.