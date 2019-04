Il Toro si ferma a Parma. 0-0, inutile l'assalto finale con quattro punte

© foto di Federico Gaetano

Il risultato non si muove neanche nella ripresa: il Torino è costretto a frenare la sua rincorsa all'Europa al Tardini di Parma, dove la gara termina zero a zero. Un paio di belle occasioni a testa nella seconda parte di gara non sono servite a rompere un equilibrio fortemente voluto dai padroni di casa, spesso e volentieri in grado di difendere il risultato con nove effettivi su undici. Nel finale Mazzarri cerca di sbilanciare i suoi con ben quattro punte in campo contemporaneamente, ma non arrivano grandi pericoli per la porta di Sepe. Due punti persi per i granata, un punto sicuramente guadagnato per il Parma, reduce da tre pesantissime sconfitte.

PARMA A SPECCHIO - D'Aversa si mette inizialmente a specchio, con Gazzola e Dimarco esterni del centrocampo a cinque, davanti ad una difesa a tre. Il Toro non si scompone e macina gioco, aumentando la pressione col passare dei minuti. Un paio di buone occasioni per i granata a metà primo tempo: ci prova prima Baselli con un destro di prima intenzione su servizio di Berenguer, poi l'attesissimo Belotti, murato però in corner da Gagliolo. Il Parma risponde con un tentativo di Rigoni, il quale però sparacchia sul fondo da buona posizione. Finale di frazione a basso ritmo, con le squadre impegnate a rifiatare dopo un inizio ad alta intensità.

ANCORA EQUILIBRIO - E' il solito Baselli a dare la carica al Toro nella ripresa, con un bell'inserimento in area che non viene però accompagnato da una conclusione all'altezza. Risposta immediata del Parma grazie ad un contropiede rapidissimo che porta al tiro Dimarco: bravo Sirigu ad opporsi al tentativo del terzino dell'Under 21. Ducali ancora pericolosi con un calcio d'angolo su cui Sierralta fa la sponda per Gagliolo, il quale cicca però il tap in davanti alla porta granata.

TRIDENTE GRANATA - Zaza e Parigini sono i primi cambi di Mazzarri, fermamente intenzionato a vincere la partita: fuori due centrocampisti come Ansaldi e Rincon. D'Aversa risponde togliendo l'unico riferimento offensivo: Ceravolo, stanco e non in condizioni perfette, lascia spazio a Siligardi. E proprio a uno dei nuovi entrati, Parigini, capita la palla giusta per rompere l'equilibrio di una gara aperta a qualsiasi risultato. L'ex Benevento porta palla con personalità, salta netto Gazzola ma non si avvede di due compagni a centro area, tirando su Sepe da posizione molto defilata. E' l'ultima vera occasione di una gara che va a finire dove il Parma voleva.