Il Tottenham in finale: Liverpool bestia nera e incognita Kane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham non è una sinfonia perfetta. Gioca a ritmo altissimo, ma non ha le triangolazioni dell'Ajax, né la velocità supersonica del Liverpool. È versatile: sa essere brutta e sporca, letale all'occorrenza. Non molla mai. Ne sanno qualcosa gli olandesi, ma per informazioni chiedere anche alla Juventus: l'anno scorso i bianconeri ebbero la meglio degli inglesi soltanto grazie a una prestazione mostruosa di Higuain.

LIVERPOOL BESTIA NERA -

Detto che tra la fine della Premier League e la finale passeranno quasi venti giorni, il campionato non sarà una grandissima distrazione per nessuna delle due. I Reds, però, sanno come battere la squadra di Mauricio Pochettino: in questa stagione, infatti, Klopp ha vinto sia a Londra che a Liverpool, in entrambe le occasioni per 2-1.

INCOGNITA KANE -

"La sua stagione potrebbe essere finita", disse dell'attaccante lo stesso tecnico un paio di mesi fa. Il centravanti inglese ha avuto una stagione disgraziata, caratterizzata da un doppio infortunio che ne ha compromesso la presenza, oltre che il rendimento. In teoria, potrebbe esserci per l'atto finale di Madrid. In che condizioni? È il grande dubbio dei tifosi Spurs. Da stasera, comunque, un po' più felici.