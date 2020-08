Il valzer dei portieri infiamma il mercato: da Meret a Sepe quanti movimenti

Un vero e proprio valzer dei portieri potrebbe andare in scena in questo primo scorcio di mercato in attesa dell'apertura ufficiale a settembre. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport partendo da Napoli dove Alex Meret appare in uscita, anche se solo in prestito, visto che Ospina sarà confermato titolare. La Roma lo vuole e pensa a uno scambio con Pau Lopez – molto difficile perché si tratterebbe di cessione a titolo definitivo – ma sulle sue tracce c'è anche il Torino che potrebbe perdere Sirigu e starebbe puntando su Sepe del Parma, che però sarebbe finito nel mirino anche del Napoli (sua ex squadra) come vice-Ospina.

In casa Roma c'è però la situazione più complessa: Pau Lopez non convince ed è in uscita anche se difficilmente i giallorossi potranno incassare i 23 milioni spesi un anno fa. Mirante dovrebbe restare, mente Olser – tornato dal prestito al Cagliari – è in uscita e ha mercato (Genoa su tutte). I giallorossi cercano così un titolare con Gollini dell'Atalanta, attualmente out, che piace molto così come Cragno che però il Cagliari non vuole cedere. L'Atalanta intanto lavora per Perin della Juventus che andrebbe a sostituire Gollini nel periodo di stop.

Per quanto riguarda le altre il Parma, che probabilmente perderà Sepe come detto sopra, è infine alla caccia di un titolare: Gabriel del Lecce, Joronen del Brescia e Scuffet dell'Udinese (che si sta giocando la A con lo Spezia e potrebbe essere riscattato dai liguri) sono i nomi più caldi.