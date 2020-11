Il virus di Ciro Immobile spacca la Serie A: il Torino scrive alla Procura, atti secretati

Il virus di Ciro Immobile spacca la Serie A. Positivi in Europa, liberi di giocare in Italia, il Torino scrive alla Procura, scrive Il Corriere dello Sport, che intanto secreta gli atti dell'indagine in attesa di decidere se far scattare o no un deferimento. Una missiva arrivata anche a Figc e Lega Serie A, dove il club granata ha chiesto lumi sulla vicenda: vuole chiarezza sul gene N, quello rilevato nel tampone di Immobile che ha portato la Uefa a considerarlo positivo e che invece il laboratorio di riferimento della Lazio ritiene labile, ovvero facente parte della famiglia dei Coronavirus ma non legato al Covid-19.