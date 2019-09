Immobile e l'esclusione che non ha digerito: lungo colloquio con l'agente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti della Lazio Ciro Immobile, riporta 'Sport Mediaset', non ha digerito la decisione di Simone Inzaghi di escluderlo dalla sfida di questa sera contro l'Inter. Il bomber campano quest'oggi ha avuto un lungo colloquio col suo procuratore durante il quale ha esternato il suo malumore per la situazione che s'è venuta a creare: l'esclusione in vista della gara di questa sera, infatti, è figlia della sua reazione dopo la decisione dell'allenatore di richiamarlo in panchina dopo un'ora di Lazio-Parma. E, più in generale, di un rapporto non proprio idilliaco tra i due.

Il consiglio dato a Immobile è stato quello di mantenere i nervi saldi: perché ha con la Lazio un contratto importante fino al 2023 e perché questa stagione si chiuderà con gli Europei, che Immobile vuole giocare da protagonista.