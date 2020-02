vedi letture

Immobile, l'imbattibilità, i gol segnati: Lazio, un record tira l'altro. Per sognare in grande

Continua a suon di record la marcia della Lazio, che ormai non si nasconde più dietro a un dito e punta allo scudetto: "Sognare non fa male" ha dichiarato a fine partita Danilo Cataldi, autore del gol del parziale 1-3. 20 partite consecutive senza sconfitte, l'ultima risale al 25 settembre 2019. Il record di Eriksson (17) del 1998/99 era già stato battuto ed è ulteriormente migliorato. 54 punti ottenuti, nemmeno nell'anno dello scudetto dove a quest'ora la squadra era a quota 50. Non solo, migliora anche il record esterno che vede i biancocelesti imbattuti da 9 partite: nei grandi campionati europei solamente il Liverpool fa meglio (21).

A proposito di record: Ciro Immobile ha eguagliato in 25 partite lo score di Antonio Angelillo: 27 reti in 25 partite. L'argentino all'epoca chiuse a quota 33 ma parliamo di un campionato a 18 squadre, quindi facilmente raggiungibile e superabile dall'attuale capocannoniere della Serie A, che ha nel mirino un altro record, più prestigioso, quello che detiene Gonzalo Higuain, capace nella stagione 2015-16: 36 reti, in 35 partite giocate. Con 13 partite rimanenti l'azzurro vede il traguardo alla portata.

Per chiudere, oggi si aggiunge un altro record: la Lazio è l'unica squadra di questa Serie A ad aver segnato in 10 occasioni almeno tre reti in una partita. Insomma, come ha detto Simone Inzaghi questa Lazio sta facendo "Qualcosa di grandissimo". E non si può più nascondere.