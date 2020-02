vedi letture

Lazio, Cataldi: "Stiamo facendo cose straordinarie, vogliamo continuare a sognare"

La Lazio espugna anche Marassi e si riporta a -1 dalla Juventus capolista continuando a sognare uno scudetto che avrebbe del miracoloso: contro il Genoa sono i gol di Marusic, Immobile e Cataldi a regalare i 3 punti alla squadra di inzaghi che prosegue così la sua striscia positiva arrivata ora a 20 risultati. Proprio Danilo Cataldi, ai microfoni di DAZN, rivela la ambizioni dello spogliatoio biancoceleste: "Sapevamo che i nostri tifosi sarebbero venuti in tanti e siamo contenti di aver portato a casa 3 punti, sono stati stupendi. Noi staimo facendo cose straordinarie e vogliamo continuare così. Sognare non fa mai male, è bello, ma pensiamo partita dopo partita; ne mancano 13, vediamo tra un mesetto dove saremo. Oggi abbiamo giocato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto due/tre occasioni per fare gol e il Genoa è una squadra che non muore mai, non era semplice perché gioca sempre a ritmi alti. La mia rete? Fare gol è sempre una cosa positiva, capita sempre che faccio il terzo ma non sono un goleador e non mi interessa esserlo. Penso soprattutto a portare a casa punti. Quest'anno si è creata una famiglia e ci vogliamo veramente tutti bene" sono state le parole del centrocampista romano