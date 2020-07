Immobile regala vittoria e Champions alla Lazio. Al Cagliari non basta Cragno. Finisce 2-1

La Lazio vince in rimonta sul Cagliari grazie a una rete, la 31esima, di Ciro Immobile e conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League restando in corsa anche per una posizione più nobile di classifica. Una vittoria meritata per i biancocelesti che solo un Cragno in stato di grazia ha reso meno ampia.

Pronti via il Cagliari si rende subito pericoloso con Joao Pedro. Il brasiliano si incarica di una punizione poco fuori dall’area di rigore e calcia in maniera letale mandando la palla sotto l’incrocio dei pali. Il gol viene però annullato poiché la punizione era di seconda e non di prima. Nessuna protesta da parte dei sardi. Al 7° seconda occasione per il brasiliano che di testa gira di poco sopra la traversa un traversone di Nandez.

CRAGNO PROTAGONISTA - La risposta della Lazio arriva nel giro di due minuti con Lazzari: la prima conclusione è centrale, mentre la seconda impegna maggiormente Cragno che si rifugia in angolo. Al 10° poi arriva anche la terza occasione per l’ex SPAL che dai 30 metri impegna ancora l’estremo difensore sardo alla respinta. Cragno è ancora protagonista nel salvare i suoi: al 15° il portiere vola su una conclusione a giro di Luis Alberto, al 17° invece con un riflesso prodigioso toglie da sotto la traversa un pallone calciato da pochi passi di Immobile. A cinque dalla fine è Simeone ad avere una clamorosa occasione su corner di Joao Pedro: l’argentino è libero a centro area, ma gira male verso la porta avversaria mandando alto il pallone.

BOTTA E RISPOSTA A CAVALLO DELL’INTERVALLO - Quando tutto sembra avviato sullo 0-0 a fine primo tempo arriva la zampata vincente di Simeone che sblocca il match a favore degli ospiti. L’argentino al termine di un’azione collettiva del Cagliari trova l’angolo giusto, grazie anche a una deviazione di Luiz Felipe, per battere Strakosha e gelare la squadra biancoceleste. A inizio ripresa arriva subito il pari della Lazio con il centrocampista serbo che raccoglie al volo un pallone respinto dalla difesa e di prima intenzione calcia a rete battendo Cragno che questa volta non può nulla per evitare il gol. Poco dopo però il portiere del Cagliari torna a superarsi: prima su una conclusione velenosa di Luis Alberto e poi su un angolo dello stesso spagnolo che stava finendo sotto la traversa. Al 55° è invece Immobile a chiamare Cragno in causa: il portiere non si fa pregare e con l’aiuto del palo evita il vantaggio biancoceleste.

IMMOBILE LA RIBALTA - Tocca al capocannoniere del campionato ribaltare la gara quando scocca l’ora di gioco: Luis Alberto lancia Immobile nello spazio, il centravanti si presenta a tu per tu con Cragno e questa volta lo batte con un preciso diagonale. Il Cagliari non riesce a reagire se non in maniera estemporanea, mentre la Lazio prova ad affondare i colpi e cercare la rete della sicurezza trovando però ancora Cragno sulla sua strada.