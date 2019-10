© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile sempre più re del gol in Serie A. Con la doppietta rifilata al Torino, il cannoniere della Lazio allunga a quota 12 reti in campionato, sempre più solo in vetta alla classifica marcatori. Lo segue Muriel a 8 gol, avvicinato da Lukaku che ieri ha apposto il suo settimo sigillo sulla stagione dell'Inter.

Le prime posizioni della classifica marcatori

Immobile 12 gol

Muriel 8

Lukaku 7

Berardi, Zapata 6

Kouamé, Cristiano Ronaldo, Dzeko, Joao Pedro, Lautaro Martinez, Mancosu 5