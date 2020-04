In crescita le quotazioni di Pioli. Ma il futuro della panchina del Milan passa dal campo

La Gazzetta dello Sport, nell’incertezza totale della situazione attuale, prova a fare una previsione per quel che riguarda la panchina del Milan del futuro. Ad oggi, si legge, sono in risalita le quotazioni di Stefano Pioli rispetto a Ralf Rangnick: la squadra sembra essere compatta dalla parte del tecnico, ma la sensazione è che molto (per non dire tutto) passerà dai risultati sul campo e dall’eventuale qualificazione europea.