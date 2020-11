Incredibile a Siviglia, la Spagna umilia la Germania: finisce 6-0! La Roja alle finals

Spagna devastante, che accede alle finals di UEFA Nations League umiliando la Germania a Siviglia. Finisce con uno storico 6-0, con Alvaro Morata ad aprire le marcature. Il centravanti della Juventus non segnava in Nazionale da un anno e due giorni. Ferran Torres e Rodri chiudono già la questione nei primi 45' anche se l'infortunio accorso a Sergio Ramos rovina la serata. Il capitano rischia seriamente di saltare la partita contro l'Inter in programma il 25 novembre. Nella ripresa altri due gol di Ferran Torres gli permettono di portarsi a casa il pallone. A rendere tennistico il risultato ci pensa Oyarzabal. Risultato che passerà alla storia e sancisce il sorpasso in classifica all'ultima curva, che recita così:

Spagna 11

Germania 9

Ucraina 6

Svizzera 3