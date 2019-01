© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, parlando a Sky Sport direttamente da Abu Dhabi in occasione dei Globe Soccer Awards 2019 ha avuto modo di spiegare anche la situazione legata al Mondiale del 2022 in Qatar: "Il Mondiale del 2022 ad oggi prevede 32 squadre, ma stiamo valutando se ampliarlo a 48 squadre. In questo caso, farlo disputare solo in Qatar appare difficile, dovremmo coinvolgere anche qualche paese in più in modo da poter offrire le infrastrutture necessarie ad ospitare un numero maggiore di squadre".