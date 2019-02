Inglese: "Orgoglioso di essere a Parma. Nazionale? Tardini stimolo in più""

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Inglese, nell'intervista odierna a Sky, ha commentato anche il suo approdo in gialloblù e la sua scintillante prima parte di stagione con i crociati. Queste le parole del bomber ducale che sta accarezzando anche il sogno della Nazionale grazie alle prestazioni con il club parmigiano: "La scorsa estate sono arrivato a Napoli, una grande squadra, dopo tanti anni di gavetta, ma le cose sono andate diversamente per mia scelta personale e della società. Sono felice ed orgoglioso di essere qui e credo di essere migliorato tanto in questi otto mesi. Nazionale? Essere tornato anche per sole ventiquatt'ore è un orgoglio, sapere che la prossima sfida sarà proprio al Tardini è un ulteriore incentivo".