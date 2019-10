Inizia il valzer dei bomber. Giroud piace a Conte come vice Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Il mercato di gennaio di avvicina e complice l'infortunio occorso ad Alexis Sanchez in casa Inter è tornato di moda il tema del valzer degli attaccanti. Il Corriere dello Sport si concentra in particolare su cinque nomi che potrebbero movimentare la sessione invernale di trasferimento. Dallo juventino Mario Mandzukic, oramai ai margini del progetto bianconero e con un no recapitano nelle scorse settimane alle ricche proposte provenienti dal Qatar, passando per Olivier Giroud in scadenza col Chelsea apprezzato da anni da Antonio Conte e che potrebbe tornare utile in chiave nerazzurra come vice Lukaku, fino ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic, ma soprattutto Edinson Cavani e Dries Mertens. Questi due veri oggetti del desiderio per molti club a giro per il monto e con un contratto che terminerà il prossimo 30 giugno.