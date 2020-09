Inizia oggi il calciomercato: tutti i grandi casi che dovranno essere risolti entro il 5 ottobre

Inizia oggi la sessione più straordinaria di sempre del calciomercato. Sarà estate-autunno, una collezione di colpi mai vista, nell'anno in cui il mondo s'è fermato per la pandemia più tragica della sua recente storia. Inizia e finirà il 5 ottobre e sono tanti i grandi casi che dovranno essere risolti da qui all'ultimo gong. Su tutti il futuro di Lionel Messi, la cui rottura storica col Barcellona ha portato a scatenarsi un'asta internazionale che potrebbe culminarsi con la reunion con Pep Guardiola al Manchester City. Come rinascerà la formazione catalana dopo Messi? Il Barça vuole scegliere il grande riferimento del futuro e nulla è da escludere, sia che possano andare all-in su Lautaro Martinez che su Paulo Dybala: per entrambi è sempre aperta la questione del rinnovo e il Barça vorrà certamente un nome importante con cui ripartire.

La Juventus dovrà risolvere i casi delle cessioni pesanti per dare ossigeno alle casse e vuole regalare altri acquisti ad Andrea Pirlo. Un 9, Edin Dzeko obiettivo concreto, Luis Suarez il sogno difficile. Un terzino, un altro centrocampista, magari. L'Inter ha cambiato strategia: sarà il mese dei colpi pronti subito per Antonio Conte, per provare a vincere subito. Niente Sandro Tonali per questo, tutto sugli Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal, sul sogno N'golo Kanté, su Olivier Giroud. Su giocatori che possano far lottare in questa stagione l'Inter per il titolo. E i giovani italiani? Sarà il mese del rinnovo con la Roma di Nicolò Zaniolo e quello in cui Federico Chiesa potrebbe lasciare Firenze anche se non alle cifre chieste da Commisso. A proposito: è finita prima di iniziare il mese ufficiale di mercato la telenovela di Sandro Tonali ma sarà il mese in cui il Milan non potrà più sbagliare acquisti dopo sessioni di bassi e alti. L'inizio sembra promettere bene mentre la Roma è ancora in attesa: dopo il lungo closing con Dan Friedkin, la priorità è blindare i big e tra questi anche Lorenzo Pellegrini.

Tra le altre cose sarà anche il mese di: Rodrigo De Paul e il suo addio all'Udinese (va al Leeds?). La Fiorentina che deve prendere almeno quattro titolari e cerca un grande centravanti. L'Atalanta si fermerà a Aleksej Miranchuk? Resteranno tutti i big o, come pare, almeno un paio di esterni (Robin Gosens e Timothy Castagne) partiranno? Claudio Lotito riuscirà a regalare una ciliegina Champions a Simone Inzaghi dopo aver mancato il colpo David Silva? Sarà il mese dell'ennesima rivoluzione di Enrico Preziosi al Genoa, delle cessioni e della spending review della Sampdoria. Del balletto sul futuro di Radja Nainggolan tra Inter e Cagliari e dei prossimi colpi a effetto di Tommaso Giulini. Il Sassuolo resisterà alla corte per i suoi gioielli? E poi sarà il mese in cui lo Spezia vorrà celebrare col botto la prima in A, in cui il Benevento vorrà fare altri colpi pesanti dopo Kamil Glik, in cui il Crotone dovrà prendere tanti nomi mirati per Giovanni Stroppa.