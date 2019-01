Inizio da fenomeno, poi numeri normali: Piatek, un affare per il Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Reduce da un'ottima stagione con la maglia del Cracovia, con 21 reti realizzate in campionato, Krzysztof Piatek è arrivato in Italia quasi in sordina, "convinto" dai connazionali Kownacki e Bereszynski, entrambi genovesi di sponda blucerchiata. Preziosi spende 4,5 milioni per portarlo alla corte di Davide Ballardini: un affare che si rivelerà assolutamente straordinario. Il talento del polacco si manifesta nella prima uscita stagionale del Grifone, in una anonima serata agostana di Coppa Italia: al Ferraris, davanti a circa diecimila spettatori, il Pistolero segna 4 reti in 38 minuti al Lecce.

Chi pensava si trattasse di un fuoco di paglia resta deluso, perché il numero 9 da quel momento in poi punirà tutti gli avversari affrontati dai rossoblù nel primo mese e mezzo. Ben nove i centri realizzati nelle prime sette giornate di campionato, una serie pazzesca interrotta con l'esonero del tecnico di Ravenna e l'arrivo in panchina di Ivan Juric. Il calendario per il Grifone si fa difficile (Juve, Udinese, Inter, Milan e Inter in sequenza) e Piatek si ferma improvvisamente, per poi tornare a incidere nelle cinque giornate successive. Per ora sono 13 i gol in Serie A: il Milan spera di aver trovato finalmente il numero 9 giusto. L'affare, per ora, lo ha fatto il Genoa.