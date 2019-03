© foto di www.imagephotoagency.it

Cinque rigori realizzati e due falliti. Questo lo score dal dischetto in Serie A di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Questa sera a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare l'attaccante partenopeo ha colpito il palo e, per la seconda volta nel massimo campionato italiano, non ha trasformato un penalty.

L'altro errore, il 23 maggio 2015, sempre contro la Juventus. Allora in porta non c'era Szcesny, ma Buffon che neutralizzò il rigore dell'attaccante del Napoli ma subì comunque il gol sulla successiva ribattuta di David Lopez.

Anche quella gara fu vinta dai bianconeri: allo Stadium la Juve s'impose 3-1 grazie ai gol di Pereyra, Sturaro e Pepe.