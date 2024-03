Inter a +15, Sommer: "Bella situazione, ma non ci pensiamo. Anzi, ora testa al Bologna"

vedi letture

Ai microfoni di Sky, il portiere nerazzurro Yann Sommer ha parlato così del successo colto stasera dalla capolista contro il Genoa, che porta il vantaggio sulla Juventus ad un incredibile +15: "È stata una gara tosta, come ci aspettavamo. E' stato importante fare quei due gol nel primo tempo che hanno indirizzato la partita, il Genoa oggi stava bene".

Incassare gol per te è ormai una rarità: ti aspettavi un inizio così all'Inter?

"Devo dire che è bella questa unità di squadra, fa parte della crescita di tutti noi. Sicuramente sono molto contento".

15 punti sulla Juve sono un vantaggio rassicurante:

"E' una bella situazione, ma non ci pensiamo. Adesso anzi ci concentriamo già sul Bologna, che è una gara difficile, come oggi. Poi ci sarà la Champions. Ci sono ancora tante partite da giocare, ragioniamo partita dopo partita".

La classifica dopo 27 giornate

Ennesimo successo, seppur soffertissimo, per l'Inter di Simone Inzaghi che non senza difficoltà piega 2-1 il Genoa a San Siro con reti di Asllani e Alexis Sanchez. Per il Grifone, invece, rete di Vasquez. Con questo successo l'Inter si proietta a quota 72, a +15 sulla Juventus seconda. Un vantaggio enorme, considerando le sole 11 partite rimanenti, che permetterà ai nerazzurri di pensare con più calma alla Champions League.