Inter, a gennaio asta per Nainggolan: Cagliari in pole, occhio anche a Fiorentina e Sassuolo

Le pretendenti per Radja Nainggolan non mancano di certo. Oltre al solito Cagliari, negli ultimi giorni si è fatto vivo anche il Sassuolo ed è tornata in corsa la Fiorentina. Nainggolan è sotto contratto con i nerazzurri sino al 2022 e ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. In particolare - scrive La Gazzetta dello Sport - in questo esercizio in cui l’Inter ha scelto di dividere i pagamenti in 10 mensilità, al momento il belga ha incassato stipendi per 1,8 milioni netti. Quindi chi ne rileva il tesseramento deve impegnarsi per 2,7 milioni netti vale a dire oltre 5 milioni lordi.

Ipotesi scambio - L'ingaggio è importante e probabilmente fuori portata di molti club interessati, a meno che non vada in scena uno scambio. Il Cagliari potrebbe mettere sul piatto Leonardo Pavoletti, una soluzione che permetterebbe ai due club di attutire l’onere finanziario con una plusvalenza ad hoc.

Ci sono anche Fiorentina e Sassuolo - Più complicato il discorso per viola e neroverdi: in estate l'Inter aveva messo nel mirino Milenkovic e Castrovilli, ma la Fiorentina, che punta a rafforzarsi, non può fare a meno di due elementi chiave. Per quanto riguarda il Sassuolo tutto passa dai gioielli di De Zerbi, ma l'eventuale trattativa con i neroverdi è ancora allo stato embrionale.