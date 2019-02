© foto di J.M.Colomo

Stasera dovrebbe non iniziare da titolare la sfida alla Juve, ma Stefan Savic potrebbe essere preferito a Diego Godin per il resto della stagione, stando a quanto riferisce SkySport24. A Madrid infatti tutti sono a conoscenza della firma dell'uruguaiano per l'Inter, situazione che potrebbe indurre Diego Simeone ad accantonarlo molto di più rispetto al solito, promuovendo il montenegrino a titolare definitivo al fianco di Gimenez.