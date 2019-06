Inter, a volte ritornano. Conte mette nel mirino Arnautovic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dieci anni fa Marko Arnautovic era un giovane talento emergente che l'Inter acquisto dopo tre buone stagione al Twente. Dodici mesi dopo i nerazzurri decisero di cedere l'attaccante austriaco al Werder Brema ritenendolo al calcio italiano. Oggi, dieci anni dopo, Arnautovic torna prepotentemente di moda per i nerazzurri. Stando a quanto riportato dal Sun questa mattina la 30enne punta del West Ham piacerebbe molto al neo tecnico meneghino Antonio Conte. La sua duttilità avrebbe convinto l'ex ct azzurro a fare un tentativo in questa sessione di mercato. Al momento, però, gli Hammers per il cartellino di Arnautovic chiedono oltre 30 milioni di euro. Sullo sfondo, per l'austriaco, compare anche l'ipotesi legata alla Roma.