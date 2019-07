© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle parole ai fatti. Sarà un caso o forse no, ma in serata c'è stata un'importantissima accelerata dell'Inter per Edin Dzeko. Secondo quanto riporta FcInterNews.it, la Roma dovrebbe così incassare una cifra intorno ai 14 milioni, con i nerazzurri che hanno detto no alla rinuncia del 15% relativo alla futura vendita di Nicolò Zaniolo. Da 12 a 14 milioni: il passo in avanti dell'Inter è stato gradito dalla società capitolina, che era ferma alla richiesta di 18 milioni. Da limare gli ultimi dettagli, ma il più è fatto. Decisiva anche la volontà del giocatore, che ha scelto il nuovo progetto di Conte e declinato altre cinque offerte (West Ham, Fenerbahçe, Galatasaray, Cina e MLS).