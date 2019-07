© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha chiuso con il Troyes per l'arrivo del difensore centrale Étienne Youte Kinkoue, classe 2002 e nazionale francese U19. Lo riferisce Sky Sport spiegando che il club nerazzurro seguiva il giocatore da oltre un mese e negli ultimi giorni ha accelerato fino a trovare l'accordo totale. Il calciatore sbarcherà in Italia nella prossima settimana per aggregarsi ai nuovi compagni.