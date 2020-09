Inter, adesso Vidal corre verso la Fiorentina: sabato sarà sicuramente a disposizione

Come sta Vidal? Se lo domandava ieri Antonio Conte, quando il giocatore è sbucato ad Appiano Gentile dopo l'ufficialità del suo passaggio all'Inter. Vidal sta bene - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e comunque in linea con le aspettative di un giocatore che al Barcellona si allenava sapendo di dover andar via, a volte anche da solo. E che non ha disputato neppure un’amichevole in questo precampionato. In soldoni: il top della forma va raggiunto per gradi, non è questo il momento, il cileno può e deve migliorare. Anche in vista di sabato contro la Fiorentina: Vidal sarà sicuramente a disposizione, ma la rincorsa verso una maglia da titolare è tutta da completare e neppure scontata.