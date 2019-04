Inter, ag. Montiel: "Nessun contatto con i nerazzurri. Sarebbe un sogno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle scorse ore si è parlato dell'interessamento da parte dell'Inter per l'esterno argentino Gonzalo Montiel del River Plate e ai microfoni di FcInterNews.it il suo agente, Marcelo Carracedo, ha parlato di questa possibilità: "L’Inter sarebbe una meta da sogno per il mio assistito. Così come lo è per qualsiasi giocatore argentino. Attualmente però non c’è nulla di concreto con i nerazzurri. Non posso stabilire io il valore del cartellino di Gonzalo, spetta al River Plate. Ricordiamoci però che parliamo di un calciatore con grande proiezione futura, che milita in una delle squadre più importanti del Sud America e che ha già debuttato con la casacca della nazionale Albiceleste".