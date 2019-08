© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del suo assistito: "Penso resti all'Inter, il club nerazzurro l'ha dichiarato incedibile perché non vuole privarsi di un giocatore così. Il mercato però è ancora aperto". L'attaccante è stato riscattato in estate dal Sassuolo e nella passata stagione ha segnato 6 reti con i nerazzurri in 48 partite disputate.