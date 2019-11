© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una medaglia non è una cosa da poco". Reduce dal terzo posto ai Mondiali Under 17 con la Francia, Lucien Agoume ha commentato il risultato a L'Equipe: "Abbiamo battuto una bella squadra che è campione d'Europa in carica, questo significa che chiudiamo come migliore nazione europea in questa competizione".

Ora il giovane tornerà con la Primavera dell'Inter.: "Adesso tornerò a Milano e lavorerò. Sono ancora giovane, ho 17 anni; se non giocherò tra i professionisti quest'anno non sarà un problema, il momento arriverà. Il mio obiettivo è quello di migliorare negli allenamenti e vedere quello che succederà a fine stagione".