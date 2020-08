Inter ai quarti di finale di EL, Zhang scalpita per volare in Germania e chiarirsi con Conte

vedi letture

L'Inter è ai quarti di finale di Europa League e Steven Zhang vuole starle vicino. Il presidente nerazzurro, come riporta il Corriere dello Sport, è in contatto con le autorità cinesi per capire quando potrà rientrare in Italia o volare direttamente in Germania per assistere alla sfida di lunedì prossimo col Bayer Leverkusen.

Zhang vuole esserci, anche perché intende chiarirsi personalmente con Antonio mister Conte. Non in piena competizione europea, ovviamente, ma con un faccia a faccia a stagione finita, visto che la questione è troppo delicata per essere chiarita in videoconferenza.