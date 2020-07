Inter-Alaba, Flick blinda il calciatore: "Spero riusciremo a fargli firmare il rinnovo"

Hansi Flick non vuole saperne di veder partire David Alaba. Il tecnico del Bayern Monaco, conquistata la Dfb-Pokal a spese del Bayer Leverkusen grazie anche ad un gol dell'esterno austriaco, intervistato da Sky Sports Deutschland nel dopo partita esprime fiducia sul rinnovo del contratto del calciatore ambito dall'Inter: "David è un giocatore molto importante per noi. È il fulcro, è un elemento di classe mondiale dentro e fuori dal campo. È sempre molto positivo e motiva la squadra. Spero che riusciremo a fargli firmare questo rinnovo. Non è troppo comune per un giovane giocatore completare la sua carriera in un club. Spero che sia il caso di David".