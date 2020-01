© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi Beppe Marotta e Fernando Felicevich sono tornati a parlare, ma non (solo) di Arturo Vidal, stando a quanto rivela FcInterNews.it. Qualche spiraglio c'è e l'Inter con il tesoretto derivante dalla cessione di Matias Vecino potrebbe tornare alla carica per il cileno. I tempi ristretti complicano tutto, visto che i catalani dovrebbero trovare un sostituto. Le parti però non hanno smesso di dialogare in queste settimane e anche ieri c'è stato un contatto, nel quale all'Inter è stato caldeggiato un altro assistito di Felicevich, ovvero Charles Aranguiz, in scadenza con il Leverkusen e che si può liberare a prezzo di saldo per 5 milioni.