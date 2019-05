Inter, ancora un ultimo passo, poi sarà rivoluzione Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tentazione di bruciare i tempi e compiere un triplo balzo verso la Juve è troppo forte. Ci sono le risorse, ora sì, chiuso il capitolo Settlement Agreement. C’è la voglia di accelerare i tempi di un processo inarrestabile e condiviso da tutto l’ambiente nerazzurro. L’Inter deve tornare competitiva per lo scudetto, deve tornare a farsi rispettare e a mettere paura all’elite d’Europa. E l’unico modo per farlo secondo Marotta, che ha praticamente convinto tutti - anche il più scettico e razionale Zhang Jindong - è portare ad Appiano Antonio Conte. Proprio lui che ha rilanciato la Juventus dopo Calciopoli, lui che i colori dominanti negli ultimi anni li ha indossati e inglobati nell’anima, lui che dopo il sorprendente addio a Torino si è fatto ovviamente parecchi nemici. E proprio questo rapporto non più idilliaco con il bianconero, misto al congenito istinto dell’attacco al potere, fuso all’incontrollato desiderio di andare a caccia della sfida più intrigante, hanno fatto sì che l’impossibile (qualche mese fa) potesse divenire realtà. L’ex capitano juventino, simbolo della rinascita del club di Agnelli, sarà infine il nuovo condottiero dell’ambiziosissima Inter targata Suning. Conte è un vincente: 3 scudetti e 2 Supercoppe con la Juventus, 1 Premier e 1 FA Cup con il Chelsea, fuori ai quarti di Euro 2016 solo contro la Germania campione. Ora la massima concentrazione al Chievo e al terzo posto, il massimo sforzo per mantenere vivo il cambiamento che ormai appare inevitabile. Ancora un ultimo passo, poi sarà rivoluzione.