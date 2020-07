Inter, aria di rivoluzione: anche Skriniar può partire. E il sogno è Paul Pogba

vedi letture

Il Corriere della Sera parla di una possibile "rivoluzione totale" in casa Inter in vista della prossima stagione. Una rivoluzione che potrebbe portare in uscita anche alcuni insospettabili come Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic. Tutti e tre hanno grande mercato e porterebbero in cassa del club nerazzurro una liquidità monstre da reinvestire.

POLPO NERAZZURRO - In particolare per quanto riguarda il centrocampo, oltre a Sandro Tonali, oramai in predicato di approdare alla Pinetina da settimane, Antonio Conte vorrebbe avere un elemento di esperienza. Arturo Vidal è il candidato più facile a cui pensare, ma non l'unico. Il sogno, per il quotidiano, porta infatti il nome di Paul Pogba. Il tecnico dell'Inter lo conosce bene e sarebbe felice di poterlo riabbracciare, ma i costi dell'operazione inducono per il momento ad andare con i piedi di piombo.

LE ALTERNATIVE - Attenzione, infine, agli altri nome "a sorpresa". Da quello di Nicolò Zaniolo che potrebbe essere costretto a salutare la Roma per esigenze di bilancio o Sergej Milinkovic-Savic della Lazio per il quale Claudio Lotito continua a chiedere una cifra molto alta.