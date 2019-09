Inter, Asamoah fa 100 gare consecutive in A senza gol. L'ultimo nel 2014

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella vittoria dell'Inter sull'Udinese, c'è anche spazio per un curioso record, non positivo. È quello di Kwadwo Asamoah: con la gara di stasera, infatti, il duttile ghanese è arrivato a 100 partite consecutive in Serie A senza trovare il gol. L'ultimo, il 9 marzo 2014 in una sfida tra Juventus e Fiorentina decisa 1-0 in favore dei bianconeri proprio grazie a una sua rete. In panchina, curiosamente, c'era proprio Antonio Conte.