ufficiale Kwadwo Asamoah si ritira a 33 anni. Ora al via una carriera da procuratore

A 33 anni, Kwadwo Asamoah ha annunciato il suo ritiro. Il centrocampista ghanese che in Italia ha vestito le maglia di Udinese, Juventus, Inter e Cagliari ha deciso di mettere la parola fine sulla sua carriera da calciatore per cominciare, da adesso in poi, una nuova vita da procuratore.