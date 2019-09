Inter, Asamoah: "Mentalità vincente, ma dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah, esterno dell'Inter, ha commentato ai microfoni di InterTV la vittoria ottenuta con l'Udinese nell'anticipo di ieri sera: "Vittoria importantissima dopo una partita non semplice. Dobbiamo migliorare. Il modulo 3-5-2? Ho già ricoperto questo ruolo un paio di anni fa: il mister chiede ai quinti di dare ampiezza alla squadra, in modo che possano puntare l'avversario nell'uno contro uno ed essere sempre nella giusta posizione in fase difensiva. Abbiamo una mentalità vincente, ma c'è tanto da migliorare: i nuovi si devono conoscere meglio, dobbiamo tutti quanti integrarci. Ma stiamo facendo bene. La prestazione di Sensi e Barella? Hanno fatto davvero un'ottima gara. Per Barella era la prima partita in casa: ha preso un'ammonizione nel primo tempo e non volevamo rischiare, per cui è rimasto fuori nella ripresa. Entrambi hanno fatto una buona gara".