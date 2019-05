© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Una vittoria molto importante per il nostro obiettivo. Felice per il risultato, non potevamo fare altro che vincere. Adesso mancano altre due gare e dobbiamo lavorare ancora di più per finire bene". Così Kwadwo Asamoah a InterTV dopo i tre punti agguantati contro il Chievo. "Contro i clivensi è sempre dura, mai partite semplici contro di loro. Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo per portare a casa i tre punti - sottolinea il ghanese -. Ora testa al Napoli, avversario difficile. Ma questo è il momento in cui dobbiamo dare il massimo, andare al San Paolo e fare la nostra partita". Lo riporta FcInterNews.it.