Inter, Ausilio a caccia del vice Sommer

L'Inter prosegue la sua ricerca di un portiere da affiancare e alternare a Yann Sommer già a partire dalla prossima stagione. Lo svizzero inizia ad essere infatti non più giovanissimo (già 35 anni per lui), dunque il club nerazzurro vuole mettergli vicino già in estate il giocatore che poi tra due anni potrà prenderne il posto, dopo una stagione trascorsa a maturare alle sue spalle.

Il prescelto è già stato individuato: si tratta di Bento Matheus Krepski, noto semplicemente come Bento.

Bento ha detto sì all'Inter

Il brasiliano, in forza all'Athletico Paranaense, ha accettato l'offerta dell'Inter che ora dovrà trovare un'intesa con il club. Pur avendo una clausola rescissoria da 60 milioni valida per l'estero, non è da escludere che si trovi un accordo a cifre molte più accessibili dopo la visita in Sud America di Dario Baccin, stretto collaboratore di Piero Ausilio. Il desiderio del direttore sportivo dell'Inter è di replicare con Bento la stessa crescita vista con Julio Cesar, facendolo iniziare come vice di Sommer per poi ereditarne il ruolo nel futuro prossimo, come avvenuto precedentemente con il brasiliano e Toldo.

Le cifre

Secondo Ausilio, il costo del cartellino di Bento non dovrebbe superare i 15 milioni, bonus inclusi, considerando che il contratto scade nel 2026. Un altro candidato è Michele Di Gregorio, valutato intorno ai 20 milioni dal Monza, che potrebbe anche accettare una contropartita tra Oristanio e Zanotti. Tuttavia, la preferenza dell'Inter sembra orientarsi verso il portiere brasiliano, che ha già dato il suo assenso. Un discorso a parte riguarda Tobe Leysen, portiere dell’Oud-Heverlee Leuven, che l'Inter potrebbe prendere per poi girarlo in prestito a un club partner.