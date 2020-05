Inter, baby talenti nerazzurri - Ballabio, visione e alta responsabilità

Un altro interista doc, nel senso che il suo percorso da calciatore nasce e si sviluppa con i colori nerazzurri addosso, è Mattia Ballabio. Play classe 2003 di Desio, diciassettenne da una settimana, creatore (poi costruttore) di gioco ad alta velocità che vuol dire sentire il cerchio del centrocampo casa. Il luogo in cui ci si sente a proprio agio, in quella comfort zone attraverso la quale tutto è possibile. Diventare campione d'Italia Under 15 (con mister Paolo Annoni), timbrare il cartellino nella gara più importante, indossare la fascia e sentirsi leader che vuol dire massima responsabilità, fare il proprio ingresso in Nazionale, brillare in azzurro che è la cosa più desiderata di sempre, esordire in Youth League all'età di 14 anni, sgomitare nel mare magnum del talento di casa Inter, giocare dall'inizio per vincere. Così Ballabio, centrocampista di Desio, 9 gare da titolare con l'Under 17 di Christian Chivu, tra i marcatori nel 4-1 alla Spal, corre verso mondi sempre più luminosi. Fisicamente in evoluzione, tecnicamente pure. Gran senso della posizione, gran visione di gioco, gran voglia di sfondare i muri che lo separano dal livello successivo. L'Under 18 e chissà, anche prima del previsto, la Primavera acchiappa scudetti.