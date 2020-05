Inter, baby talenti nerazzurri - Cancello sulle orme di Icardi a suon di gol

Tra i futuri nuovi Sebastiano Esposito, l'Inter ha solo l'imbarazzo della scelta se dovesse fare un nome o anche due. Possibile che tra questi sceglierebbe Rosario Cancello, attaccante che la Reggiana ha prelevato appena undicenne dal vivaio dell'Inter Club con il benestare del responsabile del settore giovanile interista, Roberto Samaden, il quale se lo è ripreso nel 2016 per riportarlo a Interello. Operazione non facile per il club di Suning che per riconciliarsi a un talento naturale ha dovuto battere proprio sul suo passato interista per convincere il ragazzo a non accettare altre importanti proposte.

Il centravanti classe 2002 di Napoli è re d'area di rigore, nel senso che la vuole tutta per lui e ne rimarca la proprietà a suon di gol. Con l'Inter e con la Nazionale che dall'Under 15 ha iniziato a inglobarlo in maniera costante nelle categorie successive. A giugno Cancello, spesso paragonato a Icardi, diventerà maggiorenne e l'Inter ha già preparato il nuovo contratto per lui. L'anno scorso 2 i gol in Under 17 con Zanchetta che lo ha portato quest'anno in Under 18. E la risposta è sempre la stessa: 3 gol (capocannoniere dei nerazzurrini come Gnonto) in quattro gare da titolare con il livello che precede la Primavera. Sua prossima tappa, non l'ultima.