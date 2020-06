Inter, baby talenti nerazzurri - Fisico e gol come Oba Oba. Ecco Martins jr

Kevin Maussi Martins. Il cognome è già garanzia. Sì, è il figlio di Oba Oba, quello dei cinque anni all'Inter con le mille capriole immortali. L'erede però è cresciuto nel Milan, salvo poi rivelare che il suo cuore "è sempre stato nero e azzurro". Nel 2018, come la sentisse roba sua, finisce nella squadra che ha reso grande il padre. E lì cominci a guardarlo per bene, ti accorgi che il sangue da trascinatore vero ce l'ha pure lui. Non poteva che essere così. Nell'Under 15 schiacciasassi di Paolo Annoni, Martins jr. è protagonista indiscusso e non solo per il cognome pesante che porta sulle spalle ogni weekend. Che attira lo spettatore, non c'è che dire. Di più quando questo mette a fuoco caratteristiche indimenticabili (velocità, rapidità nello stretto, uno contro uno di personalità e un pizzico di arroganza) e pure parecchio differenti (altezza, fisico slanciato, efficacia sotto porta da nove vero). Un mix di qualità, velocità e potenza. Del resto la madre è Abigail Barwuah, sorella di Mario Balotelli. Kevin Maussi ricorda il padre, ma ovviamente non lo è: calcia forte, ha un senso della posizione da punta e diventa pericoloso anche di testa. Di certo c'è che i gol, al figlio, Obafemi glieli ha trasferiti tutti. Bologna, il derby, la doppietta al Chievo, la gemma direttamente da calcio d'angolo al debutto con la maglia della Nazionale italiana contro il Portogallo. Macchina da gol, così lo chiamano, così gli dicono a Interello. 15 anni nondimeno sono ancora pochi, ma presto l'età potremmo anche fare a meno di guardarla.