Inter, baby talenti nerazzurri - Gianelli, mezzala che corre come un esterno

vedi letture

Fucina di centrali di difesa dalle qualità parecchio spiccate. Ma la Primavera dell’Inter, invero, non scherza neppure con i suoi centrocampisti. Tra i 2001 pronti per volare nel calcio dei professionisti c’è Jacopo Gianelli. Mediano made in Cremonese, prelevato tre estati fa dai nerazzurri campioni d’Italia di Stefano Vecchi e in poco più di due anni finito, insieme a Esposito, Pirola, Stankovic, Schirò e Pozzer, nella Lista B per l’Europa League di Antonio Conte. L’attuale tecnico della Primavera vede il capitano della Berretti nerazzurra, un attimo dopo lo aveva già portato nell’Under-19.

Gianelli nasce mezz’ala destra, ma si è fatto apprezzare anche per le sue capacità di adattamento al ruolo di esterno a tutta fascia. Sono pochi i calciatori che possono farlo. Giacché si parla di Inter, Asamoah può essere un valido esempio. Veloce, forte fisicamente, bravo con i piedi, intelligente tatticamente, qualche volta pure in gol. A Jacopo è successo a Barcellona, nel suo primo anno internazionale con la maglia nerazzurra. Il suo contratto con il club di Suning scade tra un anno. Possibile che il suo futuro sia in prestito in Serie B, come l’Inter è solita fare con i gioielli di casa in cui crede particolarmente. Ecco perché a breve ci si aspetta un prolungamento.