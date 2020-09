tmw Pro Sesto, arriva il 2001 Gianelli in prestito secco dall'Inter

Dopo la notizia del suo rinnovo con l'Inter fino al 2024 per Jacopo Gianelli, centrocampista 2001 dell'Inter, è in arrivo una nuova avventura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, il giocatore nerazzurro è vicino al prestito secco alla Pro Sesto in Serie C.